Нефедов: если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в Facebook

Глава таможенной службы также призвал сотрудников таможни работать по новым прозрачным правилам и в случае оказания на них давления сообщать лично ему об этих фактах.

Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов просит писать ему лично в социальную сеть Facebook о любых случаях вымогательства, скрытом бизнесе таможенников и других нарушениях в работе таможенного ведомства.

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Об этом глава новосозданного ведомства написал на своей странице в сети Facebook.

"Если у вас таможня требует взятки - пишите мне напрямую в ФБ. Если кто-то бегает по регионам и рассказывает, что нужно собирать деньги Нефедову - это жулики. Сдавайте их мне. Если кто-то говорит, что "договорился с зелеными и теперь следит за растаможкой" - это мутанты. Сдавайте их Алексею Гончаруку (заместитель руководителя Офиса президента - УНИАН) и David Braun (возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия - УНИАН)", - написал Нефедов.

Он также предупредил работников таможни, что в случае, если те владеют определенным бизнесом, то эта информация рано или поздно станет известна и будут приняты соответствующие меры.

"Если кто-то из моих новых подчиненных думает, что их бизнес как-то от меня скроется - вы ошибаетесь. Это лишь вопрос времени. Коллеги, я безальтернативно ожидаю от вас ответа "извините, теперь это не работает, посоветуйтесь со своим руководством, пусть они набирают председателя Гостаможслужбы". Если кто-то будет растамаживать что-то по командам других людей - будет уволен. Если кто-то на вас давит - пишите мне напрямую", - добавил новый глава ГТС.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.