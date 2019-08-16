После выходных в Украине подешевеет валюта: Нацбанк укрепил курс гривни

Официальный курс НБУ на 19 августа: 100 USD – 2514,2848 гривни; 100 EUR – 2784,8218 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2514,2848 (16 августа – 2532,1651)

100 EUR – 2784,8218 (16 августа – 2823,3641)

Сегодня, 16 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,16/25,19 гривни/доллар, что незначительно ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,87/27,90 гривни/евро, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.