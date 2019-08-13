В среду в Украине подешевеет доллар, но подорожает евро

Официальный курс НБУ на 14 августа: 100 USD – 2514,6160 гривни; 100 EUR – 2821,9021 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2514,6160 (13 августа – 2515,8487)

100 EUR – 2821,9021 (13 августа – 2816,2410)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,15/25,17 гривни/доллар, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,12/28,14 гривни/евро, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.