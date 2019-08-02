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В СНБО рассматривают возможность амнистии капиталов

23:12, 02 августа 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в интервью в эфире "Радио НВ" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Действительно, есть такое видение, что амнистия капиталов должна состояться. Нужно двигаться в будущее, а для этого надо убрать все риски относительно капиталов. Но, главное, не тех, которые заработаны уголовным или коррупционным путем. А остальное все - просто", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны планируют создать Службу финансовых расследований.

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Теги: #СНБО#Данилюк#финансы