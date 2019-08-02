В СНБО рассматривают возможность амнистии капиталов
23:12, 02 августа 2019Финансы
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Амнистия капитала не будет применена к деньгам, заработанным уголовным или коррупционным путем.
Иллюстрация REUTERS
В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассматривают возможность амнистии капиталов.
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Об этом в интервью в эфире "Радио НВ" заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.
"Действительно, есть такое видение, что амнистия капиталов должна состояться. Нужно двигаться в будущее, а для этого надо убрать все риски относительно капиталов. Но, главное, не тех, которые заработаны уголовным или коррупционным путем. А остальное все - просто", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Совете национальной безопасности и обороны планируют создать Службу финансовых расследований.
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