В СНБО планируют создать Службу финансовых расследований - Данилюк

Финансовыми преступлениями против государства будет заниматься новосозданный орган - Служба финансовых расследований, которой будут переданы функции налоговой милиции, СБУ и Национальной полиции.

В Совете национальной безопасности и обороны планируют создать Службу финансовых расследований.

Об этом в эфире Радио НВ заявил секретарь СНБО Александр Данилюк.

«Эта служба предусматривает формирование нового органа, который будет заниматься экономическими преступлениями против государства. Это будет финансовое НАБУ. Функции расследований экономических преступлений против государства, которые сейчас выполняются несколькими институтами и в которых задействовано около 15 тысяч человек, должны перейти к новому органу. Речь идет о СБУ, налоговой милиции, которую в конце концов надо ликвидировать, и Национальной полиции», - сказал Данилюк.

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Он также добавил, что Служба финансовых расследований будет подчинена Министерству финансов, этот аналитический центр будет анализировать преступления, «там не будут бегать с автоматами».

Также он рассказал, что сегодня проведет совещание с участием руководства налоговой службы, таможни, представителя Офиса президента, чтобы обсудить соответствующий законопроект «О службе финансовых расследований».

По его словам, создание такой службы будет в приоритете и, соответственно, приоритетным будет законопроект, который президент подаст в новый парламент.

Как сообщал УНИАН, по мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка, для эффективной работы правительства стоит сократить количество министров.