Гривня упала после рекордного роста к доллару и евро: свежие курсы НБУ

Официальный курс НБУ на 2 августа: 100 USD – 2534,9919 гривни; 100 EUR – 2797,8706 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2534,9919 (1 августа – 2502,0755)

100 EUR – 2797,8706 (1 августа – 2790,0644)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 1 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,38/25,40 гривни/доллар, что на 26 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 28,03/28,05 гривни/евро, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.