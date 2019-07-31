Завтра в Украине рекордно подешевеет валюта: свежие курсы от НБУ

Официальный курс НБУ на 1 августа: 100 USD – 2502,0755 гривни; 100 EUR – 2790,0644 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2502,0755 (31 июля – 2508,5516)

100 EUR – 2790,0644 (31 июля – 2798,0385)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 31 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,10/25,14 гривни/доллар, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,96/28,00 гривни/евро, что на 8 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.