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Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют

09:37, 11 июля 2019
Финансы
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Валюта дорожает / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2570.0474 (10 июля – 2548.9178)

100 EUR – 2883.5932 (10 июля – 2856.0624)

Как сообщал УНИАН, в среду, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,91 грн/долл., что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,08/29,12 грн/евро, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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