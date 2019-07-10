Валюта подорожала: гривня снизилась к доллару на 24 копейки

Котировки гривни к евро снизились на 36 копеек.

В среду, 10 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,87/25,91 грн/долл., что на 24 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к евро находятся на уровне 29,08/29,12 грн/евро, что на 36 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на четверг, 11 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,70 грн/долл., к евро – на уровне 28,84 грн/евро.