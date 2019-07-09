Верховный суд разрешил указывать в трудовом договоре зарплату в иностранной валюте

Закон предусматривает осуществление платежей в Украине в нацвалюте, однако не запрещает использование иностранной валюты или других расчетных величин.

В трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривнах с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, что не противоречит Гражданскому кодексу Украины.

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Об этом сообщает "Юрлига".

"Соответствующее решение приняла коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного гражданского суда", - говорится в сообщении.

В постановлении от 26 июня разъяснено, что закон предусматривает обязательность осуществления платежей на территории Украины в национальной валюте, однако не содержит запрета на использование в расчетах размера денежных обязательств иностранной валюты или других расчетных величин.

В рассматриваемом деле трудовой договор в первой редакции (которую компания признает), предусматривает применение обменного курса евро на день платежа при определении размера заработной платы, причитающейся к выплате в гривне, в связи с чем заработная плата заместителя директора общества должна была соответствовать по размеру эквивалента 7,872 тысячи евро в гривни на дату выплаты.

ВС считает безосновательными доводы кассационной жалобы о том, что выполнение положений дополнительного соглашения побуждает компанию нарушать Налоговый кодекс и обязывает платить штрафные санкции, поскольку алгоритм начисления зарплаты заместителю директора после заключения дополнительного соглашения не изменился - в течение всего периода трудовых отношений между сторонами при определении размера зарплаты, которая выплачивается в гривне, подлежал применению обменный курс евро на день платежа.