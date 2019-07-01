Почем сегодня валюта: официальный курс гривни

Национальный банк на понедельник, 1 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,18 грн/долл., к евро – на уровне 29,76 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 1 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2617.7939 (27 июня – 2616.6382)

100 EUR – 2976.4317 (27 июня – 2973.0243)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,16 грн/долл., что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находились на уровне 29,70/29,71 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.