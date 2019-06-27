В Україні переробка шлаків становить 7% проти 70% у ЄС - експерт Мінекології

Завдання-максимум - наздогнати Європу і звести відходи до нуля, заявила голова громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів.

В Україні розробляють "дорожню карту" щодо збільшення обсягів використання шлаків металургійних комбінатів і ТЕС у виробництві будматеріалів і будівництві. Завдання-максимум – наздогнати Європу і звести відходи до нуля.

Про це в коментарі Обозревателю повідомила голова громадської ради в Міністерстві екології та природних ресурсів Світлана Берзіна.

"Ми зібрали за круглим столом із обговорення цієї проблеми всіх – і виробників шлаків, і виробників будматеріалів, і компанії, які вже допомагають бізнесу в переробці, логістиці з управління шлаковими відходами. На виході ми сформуємо "дорожню карту", яку передамо Міністерству екології для включення до Національного плану дій щодо реалізації державної екологічної політики до 2025 року. Адже вирішення проблем із техногенними відходами є одним із пріоритетних завдань. І сьогодні ми демонструємо, що такі документи потрібно готувати не в кабінетах, а за участю всіх секторів, усіх зацікавлених сторін – для того, щоб цей документ був життєздатним", – підкреслила Берзіна.