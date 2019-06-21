Агентство Fitch спрогнозировало курс гривни

Fitch Ratings прогнозирует среднегодовой курс гривни в 2019 году на уровне 28,86 грн/долл., а в 2020 – 30,6 грн/долл.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл., а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.

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Об этом сообщается в отчете Fitch для компании ДТЭК.

Агентство также спрогнозировало, что среднегодовой курс гривни к евро в 2019 году составит 32,8 грн/евро, а в 2020-2023 годах – 34,7 грн/евро.

Допущения Fitch в рамках рейтингового сценария для ДТЭК также включают прогноз по росту ВВП Украины на 2,6%-3,1% в 2019-2023 годах, а также рост инфляции на 6,8%-8,6% за аналогичный период.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.