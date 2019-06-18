Новые еврооблигации Украины выкупили инвестфонды из 25 стран мира

География инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась.

Новые еврооблигации Украины на 1 млрд евро выкупили 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов, отмечая, что вместе с выпуском 7-летних еврооблигаций география инвесторов в украинские ценные бумаги существенно расширилась.

«212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели новые еврооблигации, выпущенные Украиной в евро», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в ходе размещения семилетних евробондов привлекла на внешнем рынке заимствований 1 млрд евро с доходностью 6,75% годовых с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года.

Расчеты по новому выпуску должны состояться 20 июня, а привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета.

Это размещение ознаменовало возврат нашей страны на рынок заимствований в евро после 15-летней паузы.