В пятницу в Украине подорожает валюта

Официальный курс НБУ на 21 июня: 100 USD – 2637,5876 гривни; 100 EUR – 2982,3203 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2637,5876 (20 июня – 2633,4256)

100 EUR – 2982,3203 (20 июня – 2951,2801)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 20 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 гривни/доллар, что на 4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,72/29,75 гривни/евро, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.