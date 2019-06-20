Новый набсовет "Ощадбанка" начал свою работу

Сегодня набсовет провел первое заседание в обновленном составе.

Новый наблюдательный совет государственного "Ощадбанка", сформированный в рамках обновленного законодательства о совершенствовании корпоративного управления, начал свою работу.

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Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, набсовет провел первое заседание в обновленном составе.

"Сегодня исторический день - первое заседание наблюдательного совета "Ощадбанка", который впервые состоит из независимых и профессиональных специалистов. Уверена, что такое усиление команды банка будет очень скоро ощутимо для его клиентов, бизнеса, банковской системы и в целом для Украины", - прокомментировала это событие министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в конце мая утвердил кандидатуры независимых членов и представителей государства в наблюдательные советы трех государственных банков: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "ПриватБанк".

В частности, в состав набсовета "Ощадбанка" вошли: Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, а также Даниэль Билак и Дмитрий Власов.

Согласно новому закону о корпоративном управлении в госбанках, набсовет каждого финучреждения будет состоять из 9 членов, включая 6 независимых и по одному представителю от Кабинета министров, Администрации президента и профильного комитета Верховной Рады.