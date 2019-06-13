НБУ подал в Высший совет правосудия жалобы на судей, принимающих решения по «ПриватБанку»

Регулятор просит привлечь судей к дисциплинарной ответственности.

Национальный банк Украины подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на трех судей Окружного административного суда Киева и судью Печерского районного суда Киева, принимавших решения относительно отмены национализации «ПриватБанка» и личного поручительства прежнего владельца финучреждения Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор усматривает в действиях судей безосновательное затягивание или непринятие мер по рассмотрению дела в установленный срок, нарушение принципов равенства всех участников судебного процесса перед законом и судом, нарушение правил юрисдикции.

«Учитывая указанные обстоятельства, Национальный банк просит Высший совет правосудия привлечь указанных судей к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации «ПриватБанка», а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка», полученным до его национализации.

Впоследствии «ПриватБанк», Кабинет министров и Национальный банк обжаловали эти решения в апелляционном порядке.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка».