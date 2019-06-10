Гривня резко укрепилась: евро упал ниже 30

Гривня на межбанке 10 июня укрепилась к доллару на 20 копеек – до 26,31/26,33 грн/долл.

В понедельник, 10 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,33 грн/долл., что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,73/29,75 грн/евро, что на 28 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на вторник, 11 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,38 грн/долл., к евро – на уровне 29,81 грн/евро.