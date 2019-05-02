"ПриватБанк" направит 11,5 миллиарда прибыли в госбюджет

Согласно отчетности, чистая прибыль банка составила 12,798 миллиарда гривень.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" направит 11,52 миллиарда гривень, или 90% чистой прибыли за 2018 год, на выплату дивидендов акционеру банка – государству в лице Министерства финансов.

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Об этом сообщила пресс-служба финучреждения со ссылкой на утвержденную наблюдательным советом и акционером годовую отчетность за 2018 год.

Согласно отчетности, подтвержденной аудиторской компанией E&Y, чистая прибыль банка по итогам 2018 года составила 12,798 миллиарда гривень.

Также сообщается, что чистые активы банка на начало 2019 года составили 278 миллиардов гривень, обязательства – 246,5 миллиарда гривень, капитал – 31,5 миллиарда гривень.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года.