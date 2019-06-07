Суд подтвердил правомерность ликвидации банка "Союз"
Верховный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка на решение судов первой и апелляционной инстанций, отменяющих постановление регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".
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"На сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры банка "Союз", - сообщается на сайте НБУ.
В НБУ напомнили, что основанием для решения регулятора было систематическое нарушение банком "Союз" законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, однако прежний акционер банка обратился в суд с иском.
Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 97 банков.
Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз" за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга в апреле 2016 года.