Фонд гарантирования ликвидировал еще один банк

Неудовлетворенные требования кредиторов финучреждения считаются погашенными.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Интербанка", которая продолжалась с июля 2014 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Отмечается, что в связи с этим неудовлетворенные требования кредиторов финучреждения из-за недостаточности его имущества считаются погашенными.

Также прекращаются полномочия Фонда как ликвидатора банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию "Интербанка" в июле 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии.

"Интербанк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу небольших финучреждений.