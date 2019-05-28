НБУ разъяснил причины отзыва лицензии у банка "Финансовая инициатива"

Регулятор принял решение по обращению Фонда гарантирования вкладов на основании решения апелляционного суда.

Национальный банк Украины принял решение об отзыве лицензии у банка "Финансовая инициатива" по обращению Фонда гарантирования вкладов физических лиц на основании решения апелляционного суда.

Читайте такжеВкладчикам ликвидируемого банка "Финансовая инициатива" начали выплаты

Как сообщается на сайте НБУ в ответ на публикации в СМИ заявления бывшего владельца банка Олега Бахматюка, в соответствии с законодательством регулятор обязан принять решение об отзыве банковской лицензии по предложению Фонда гарантирования.

"16 мая Национальный банк получил соответствующее предложение от Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "КБ" "Финансовая инициатива", - отметили в НБУ.

Отмечается, что фонд в своем обращении сообщил о решении Северного апелляционного хозяйственного суда, который удовлетворил апелляционную жалобу фонда в полном объеме и отменил постановление Хозяйственного суда Киева 2015 года о запрете ликвидации банка.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 22 мая начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", которая блокировалась через суды с октября 2015 года.

Национальный банк Украины впервые принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в июне 2015 года.

Банк принадлежал собственнику ликвидируемого "VAB Банка" Олегу Бахматюку.