Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Финансовая инициатива"

Ликвидация блокировалась через суды с октября 2015 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", которая блокировалась через суды с октября 2015 года.

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Как сообщается на сайте Фонда, процедура ликвидации назначена сроком на два года - до 21 мая 2021 включительно.

Основанием для старта ликвидации стало решение Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации финучреждения.

Также сообщается, что ликвидатором банка стал Дмитрий Кашута.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июне 2015 года принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных банка "Финансовая инициатива", принадлежащего собственнику ликвидируемого "VAB Банка" Олегу Бахматюку.

Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов физических лиц ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива" в октябре 2015 года.