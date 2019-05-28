Вкладчикам ликвидируемого банка "Финансовая инициатива" начали выплаты

Выплаты проводятся по всем вкладам независимо от даты их окончания, а также по текущим и карточным счетам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплату возмещения вкладчикам банка "Финансовая инициатива", ликвидация которого возобновилась 22 мая после почти 4 лет судебных разбирательств с прежним владельцем финучреждения.

Читайте такжеФонд гарантирования продает крупные активы "ВТБ Банка"

Как сообщила пресс-служба Фонда, выплаты проводятся по всем вкладам независимо от даты их окончания, а также по текущим и карточным счетам.

Для получения возмещения Фонд предлагает вкладчикам обращаться в отделения банков-агентов, подключенных к Автоматизированной системе выплат. На текущий момент в этом перечне банки "ПриватБанк", "Идея Банк", "Правэкс Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Пивденный", "Универсал Банк", "Ощадбанк".

В Фонде напомнили, что возмещение осуществляются в размере вклада и процентов, начисленных на день начала процедуры выведения банка с рынка, но не более 200 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 22 мая начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива", которая блокировалась через суды с октября 2015 года.

Национальный банк Украины впервые принял решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных в июне 2015 года.

Банк принадлежал собственнику ликвидируемого "VAB Банка" Олегу Бахматюку.

В октябре 2015 года Хозяйственный суд Киева запретил Фонду гарантирования вкладов ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансовая инициатива".