Дефицит бюджета Украины с начала года сократился в 12 раз

Сводный бюджет выполнен с профицитом в 531 раз выше показателя годом ранее.

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-апрель 2019 года составил 1,719 миллиарда гривень, что в 12 раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года в размере 20,587 миллиарда гривень.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет Украины за этот период выполнен с профицитом в 17,623 миллиарда гривень, что в 531 раз выше показателя годом ранее.

Справка УНИАН. Госбюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.