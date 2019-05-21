Гривня незначительно подешевела к доллару

Национальный банк на среду, 22 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,11 грн/долл., к евро – на уровне 29,14 грн/евро.

Во вторник, 21 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,14/26,17 грн/долл., что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,15/29,17 грн/евро, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2611.2451 (21 мая – 2620.2895)

100 EUR – 2914.4107 (21 мая – 2926.0773)