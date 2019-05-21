Фонд гарантирования продает крупные активы "ВТБ Банка"

В том числе недвижимость возле аэропорта в Харькове и плавучий отель на Днепре "Баккара".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на торги принадлежащие ликвидируемому "ВТБ Банку" недвижимость возле аэропорта в Харькове и плавучий отель на Днепре в Киеве "Баккара".

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Как сообщила пресс-служба фонда, недвижимость представляет собой помещение площадью свыше 10 тысяч квадратных метров в промзоне города с удобной транспортной развязкой неподалеку от Международного аэропорта "Харьков". Стартовая цена лота составляет 27,6 миллиона гривень.

Судно "Отель "Баккара" пришвартовано на реке Днепр в Киеве, имеет 200 номеров, ресторан с открытой террасой и летней площадкой, конференц-зал. Стартовая цена лота – 83,7 миллиона гривень.

Также сообщается, что предельный срок подачи ценовых предложений установлен на 30 мая до 20:00, а торги назначены на 31 мая.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка". С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ Банку".