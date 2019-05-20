Forbes назвал крупнейшие корпорации мира

Опубликован 17-й ежегодный рейтинг крупнейших публичных компаний мира - Global 2000.

Седьмой год подряд первую позицию рейтинга крупнейших публичных компаний мира Global 2000 занимает Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC).

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на 17-й ежегодный рейтинг, опубликованный Forbes.

"Стоимость активов этого государственного банка оценивается в более чем 4 триллиона долларов, количество сотрудников - почти полмиллиона человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, 2018 год был удачным для финансового сектора Китая: четыре крупнейших банка страны вошли в первую десятку рейтинга.

Подчеркивается, что из 61 страны, представленной в рейтинге, наибольшее количество публичных корпораций находятся в США - 575 компаний. Затем следуют Китай и Гонконг с 309, за ними - Япония с 223. Как отмечают в издании, со времени первой публикации рейтинга Global 2000 в 2003 году, ситуация существенно изменилась. Тогда в США было 776 компаний, а в Китае и Гонконге - всего 43.

Список 2019 года ознаменовался несколькими заметными потрясениями: AT & T заплатила 85 миллиардов долларов за Time Warner в июне 2018 года, а CVS Health приобрела страхового гиганта Aetna за 70 миллиардов долларов несколькими месяцами позже. Lyft также был добавлен в список после одного из нескольких крупных IPO.

Как сообщал УНИАН, что американская компания Apple в восьмой раз подряд возглавила список самых дорогих брендов в 2018 году по версии Forbes. Стоимость бренда за год выросла на 8% и составила 182,8 миллиарда долларов.