Добавит нервозности: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом гривни после заявлений Зеленского

Резкого обвала курса национальной валюты на данном этапе не будет, считает эксперт.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и предложении действующему правительству подать в отставку добавит нервозности на валютном рынке, но резкого обвала курса национальной валюты на данном этапе не будет.

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Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик «Райффайзен Банка Аваль» Михаил Ребрик, поясняя, что возможный роспуск Верховной Рады обсуждается уже давно, потому эти риски во многом заложены в поведение рынка.

«Думаю, что нервозности это добавит: нерезиденты станут более сдержанными, притоки валюты снизятся, соответственно, давление на курс усилится. Некоторая девальвация последует с текущих значений с усилением, если объявят отсрочку транша Международного валютного фонда. Но резких обвалов не ждем на данном этапе», - сказал эксперт.

Помимо рисков возможной отсрочки транша МВФ и охлаждения интереса нерезидентов к ОВГЗ эксперт назвал факторами давления на валютный рынок конвертацию гривневой выручки от продажи урожая мелкими и средними фермерами в июле-августе и рост объемов выплат дивидендов иностранным инвесторам.

Кроме того, как отметил Ребрик, ситуация на валютном рынке может ухудшиться под влиянием решений судов об отмене национализации «ПриватБанка» и возобновлении попыток кадровых изменений в Национальном банке Украины.

«Мы ожидаем, что курс останется в коридоре ретроспективных котировок 2017-2018 годов – 25,5-28,5 гривен за доллар. В зависимости от интенсивности влияния указанных негативных и позитивных факторов, курс будет двигаться ближе к верхней либо нижней границе диапазона, соответственно», - прогнозирует эксперт.

По его словам, при позитивном сценарии доллар вряд ли будет дороже 26 гривен, и фундаментального давления на курс пока нет, но оно может усилиться ближе к осени.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы, а также предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Национальная валюта Украины с начала мая укрепилась к доллару США на 0,5% - до 26,37 грн/долл. по официальному курсу НБУ на 20 мая.