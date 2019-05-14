Эксперт рассказал, как изменится курс доллара к концу мая

По мнению эксперта, курс в мае может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн за доллар.

Доллар и евро в Украине продолжают дешеветь. За сутки курс американской валюты снизился на 10 копеек, европейской - на 7 копеек. Эксперты считают, что тенденция к укреплению гривни сохранится и далее.

Об этом сообщают "Факты".

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«Курс в мае может колебаться в диапазоне 25,9−26,75 грн за доллар. Национальный банк будет сдерживать колебания, но только в том случае, если они будут носить спекулятивный временный характер. Сейчас на рынке достаточное предложение валюты, что приводит к укреплению курса гривни, несмотря на глобальные риски, политические изменения и понижение учетной ставки НБУ. Приток валюты обеспечивают нерезиденты, украинцы из-за границы и IТ-фрилансеры. Важно отметить, что сейчас закончился период майский праздников, который сопровождался низкой активностью. Поэтому в ближайшие дни активность будет расти», - сообщил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что в сложившихся условиях НБУ активно наращивает свои валютные резервы. В частности, со 2 по 11 мая Нацбанк пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 100 млн долларов. А с начала года он увеличил резервы на 1,025 млрд долларов.