«АХА страхование» заняла первое место по размеру чистых премий и чистых выплат за 2018 год среди 245 компаний Украины

Компания также является лидером по оплате труда.

«AXA Страхование» в очередной раз подтвердила лидерские позиции на страховом рынке Украины. По информации, предоставленной Нацкомфинуслуг в мае 2019 года об основных показателях деятельности страховых компаний за 2018 год, «AXA Страхование» заняла первое место по размеру чистых премий и чистых выплат среди 245 компаний Украины. Также компания – лидер по оплате труда в 2018 г.

Расходы на оплату труда составили 259 млн грн. Сумма страховых премий «AXA Страхование» за 2018 год составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий «AXA Страхование жизни» составила 93 млн грн., что на 57% выше показателей 2017 года. Общий объем страховых выплат вырос на 9% и составил 893 млн грн по итогам 12 месяцев 2018 года.

Одним из самых приоритетных сегментов остается страхование КАСКО, сумма страховых премий по этому виду выросла на 12% по сравнению с результатами 2017 года. В программах страхования имущества премии выросли на 20%, в добровольном медицинском страховании - на 9%, в сегменте туристического страхования – на 56%.