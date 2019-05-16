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«АХА страхование» заняла первое место по размеру чистых премий и чистых выплат за 2018 год среди 245 компаний Украины
Компания также является лидером по оплате труда.
Иллюстрация REUTERS
«AXA Страхование» в очередной раз подтвердила лидерские позиции на страховом рынке Украины. По информации, предоставленной Нацкомфинуслуг в мае 2019 года об основных показателях деятельности страховых компаний за 2018 год, «AXA Страхование» заняла первое место по размеру чистых премий и чистых выплат среди 245 компаний Украины. Также компания – лидер по оплате труда в 2018 г.
Расходы на оплату труда составили 259 млн грн. Сумма страховых премий «AXA Страхование» за 2018 год составила 1,9 млрд грн, что на 13% выше показателей 2017 года. Сумма страховых премий «AXA Страхование жизни» составила 93 млн грн., что на 57% выше показателей 2017 года. Общий объем страховых выплат вырос на 9% и составил 893 млн грн по итогам 12 месяцев 2018 года.
Одним из самых приоритетных сегментов остается страхование КАСКО, сумма страховых премий по этому виду выросла на 12% по сравнению с результатами 2017 года. В программах страхования имущества премии выросли на 20%, в добровольном медицинском страховании - на 9%, в сегменте туристического страхования – на 56%.
Дополнительная информация
СК «АХА Страхование» - универсальная страховая компания, представлена на украинском страховом рынке с 1994 года года, в 2007 году стала частью международной группы «AXA» В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов.
2019 г. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам «Финансового Оскара 2018» (журнал «Бизнес»);
- 2018 г. – 1-е место в рейтинге надежности среди страховых компаний (журнал Деньги);
- 2018 г. – лидер рейтинга «Репутационные активисты» среди страховых компаний (журнал Фокус);
- 2018-2017 гг. – лидер страхования КАСКО среди страховщиков на украинском рынке (Insurance TOP);
- 2017 г. – Автостраховщик года в конкурсе Финансовый Оскар 2017 (журнал Бизнес);
- 2017 г. – 1-е место по страховым выплатам среди страховых компаний (Insurance TOP);
- 2017 г. – 1-е место по чистым заработанным премиям (Insurance TOP);
- 2017 г. – 1-е место среди страховщиков по размеру фонда оплаты труда (Insurance TOP);
- 2017-2016 гг. – 1-е место в национальном рейтинге управления корпоративной репутацией (журнал Бизнес) ;
- 2016-2015 гг. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам «Финансового Оскара» (журнал «Бизнес»);
- 2016 г. – «АХА Страхование» входит в ТОП-100 крупнейших плательщиков налога на прибыль Украины (журнал «Бизнес»).
23 октября 2018 Группа АХА объявила о том, что Fairfax Financial Holding Limited (Канада) приобретет 100% «АХА Страхование» и «АХА Страхование жизнь» в Украине.
14 февраля 2019 года АХА успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине с Fairfax Financial Holdings Limited
Данный пресс-релиз доступен на официальном «АХА Страхование»:
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PR-служба (PR@axa-ukraine.com)
svetlana.liubchenko@axa-ukraine.com
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