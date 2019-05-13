В Украине приостановили регистрацию налоговой службы

Регистрация новой налоговой службы приостановлена по техническим причинам.

Процедура регистрации новой Государственной налоговой службы Украины (ГНС) временно приостановлена в связи с тем, что существующая Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, сейчас не находится в состоянии ликвидации.

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Согласно имеющейся в распоряжении УНИАН скан-копии документа о приостановке регистрации новой службы, 11 мая государственный регистратор отдела по вопросам государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации Виталий Желинский принял решение приостановить рассмотрение документов для проведения регистрации Государственной налоговой службы Украины (ГНС). Поскольку Государственная фискальная служба, правопреемником которой будет ГНС, "сейчас не находится в состоянии прекращения деятельности в связи с реорганизацией путем разделения".

Как сообщил в комментарии УНИАН новоизбранный председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, приостановка регистрации нового ведомства является чисто технической, а юристы сейчас изучают замечания государственного регистратора.

Согласно документу, регистратор установил несоответствие ведомостей, указанных в поданных документах для регистрации ГНС, с ведомостями из Единого госреестра, согласно которым ГФС не находится в стадии реорганизации путем ее разделения на налоговую и таможню.

При этом отмечается, что в случае подачи документов, необходимых для устранения оснований для приостановки регистрации в течение установленного срока, их рассмотрение возобновится.

В свою очередь, Верланов заявил, что нормы закона будут соблюдены, а процедура возобновлена в ближайшее время.

"Мы продолжим перезагрузку налоговой службы и сделаем все, чтобы создать прозрачную и функциональную структуру европейского образца", - подчеркнул новоназначенный глава налоговой службы.

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб, претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой, в ходе которого победу одержал Верланов, кандидатуру которого комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.

8 мая Кабинет министров назначил Верланова главой Государственной налоговой службы.