Верланов назвал сроки передачи обязанностей ГФС налоговой службе

Процесс передачи обязанностей ГФС на Государственную налоговую службу закончится через месяц-полтора.

Процесс передачи обязанностей Государственной фискальной службы на Государственную налоговую службу займет от месяца до полтора, после чего ГНС сможет полноценно работать.

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Об этом журналистам после сегодняшнего назначения на заседании правительства сообщил глава ГНС Сергей Верланов.

"Следующими шагами будет регистрация юридического лица, это перевод как минимум 30% штата (Государственной фискальной службы – УНИАН), а это как минимум 10 тысяч работников, в штат Государственной налоговой службы, а потом – принятие распоряжения Кабинета министров о возложении обязанностей от ГФС на Государственную налоговую службу. Мы думаем, это будет сделано в горизонте месяц-полтора", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров сегодня назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы Украины (ГНС).

Справка УНИАН. В декабре 2018 года Кабинет министров принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму по новой программе сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, процесс реорганизации ГФС планировалось завершить к концу апреля текущего года.

Однако 17 апреля Окружной административный суд Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака приостановил конкурс по отбору руководителя таможенной службы и запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить данный конкурс.

До этого конкурсная комиссия успела завершить один из этапов конкурса, отобрав кандидатов на пост руководителей таможенной и налоговой служб. Претендентами на пост последней, в частности, стали заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, исполнительный директор "Стандарт-аудит" Дмитрий Алексеенко и заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Поскольку конкурс по отбору главы таможенной службы заблокирован через суд, комиссия провела финальный отбор кандидатов на пост главы налоговой службы, в ходе которого победу одержал Верланов, чью кандидатуру комиссия рекомендовала правительству утвердить в данной должности.