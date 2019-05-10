Банк Пинчука увеличил убытки в четыре раза

С начала года убытки банка "Кредит Днепр" составили 487,7 миллиона гривень.

В первом квартале 2019 года убытки банка "Кредит Днепр" составили 487,7 миллиона гривень (для сравнения, в том же периоде 2018 года - 116,9 миллиона гривень), а за весь 2018 год - 551,5 миллиона гривень.

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Об этом сообщает Finbalance.

Согласно отчету банка, в январе-марте "Кредит Днепр" получил доходы по процентам в сумме 149,1 миллиона гривень, тогда как расходы на выплату процентов составили 161,6 миллиона гривень. Превышение процентных расходов над доходами было у банка и в I квартале 2018 года (109,7 миллиона гривень и 94,3 миллиона гривень соответственно), и по итогам 2018 года (491,8 миллиона гривень и 475,3 миллиона гривень).

В то же время в отчете о прибыли и убытках "Кредит Днепр" приводит данные, что его процентные доходы (следует понимать, начисленные. - Ред.) в I квартале составляли 213 миллионов гривень, а процентные расходы - 166,7 миллиона гривень.

Как сообщал УНИАН, что в январе-марте 2019 года платежеспособные банки Украины получили 13,2 миллиарда гривень чистой прибыли.