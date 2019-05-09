США ввели новые "жесткие" санкции против Ирана

Дональд Трамп ввел санкции против иранских металлургов, но надеется "когда-нибудь" встретиться с руководством Ирана.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел пакет санкций против металлургического и горно-добывающего секторов иранской экономики в среду, 8 апреля, говорится в пресс-релизе Белого дома.

В документе отмечается, что целью новых санкций является лишение Ирана доходов, в частности выручки от экспорта продукции, связанной с производством железа, стали, алюминия и меди. Новые ограничительные меры предусматривают блокирование в США активов лиц, имеющих отношение к металлургическому производству в Иране. Внедрением этих мероприятий будет заниматься министерство финансов США. Об этом сообщает DW.

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"Мы призываем режим отказаться от ядерных амбиций, изменить свое деструктивное поведение, уважать права своих граждан и честно вернуться к столу переговоров", - заявил Трамп в позднее обнародованном заявлении. Он также выразил надежду на то, что "когда-нибудь" встретится с лидерами Ирана.

Ранее, 8 мая, Тегеран проинформировал лидеров Великобритании, Китая, Германии, России и Франции о своем отказе от ряда обязательств по ядерным соглашением 2015 года. Как впоследствии сообщили в Высшем совете национальной безопасности страны, Иран не считает необходимым придерживаться ограничений соглашения относительно хранения обогащенного урана и тяжелой воды. Президент Ирана Хассан Роухани дал пяти странам 60 дней, чтобы выполнить свои обещания в отношении банковского и нефтяного секторов, иначе страна повысит уровень обогащения урана.