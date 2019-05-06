Гривня на межбанке укрепилась к доллару на 7 копеек

Национальный банк на вторник, 7 мая, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,50 грн/долл., к евро – на уровне 29,67 грн/евро.

В понедельник, 6 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,40/26,44 грн/долл., что на 7 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,55/29,59 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 7 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2649.5920 (6 мая – 2648.0461)

100 EUR – 2967.2781 (6 мая – 2953.8954)