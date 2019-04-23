Госстат назвал области-лидеры по розничной торговле

Больше всего оборот розничной торговли вырос в Винницкой (на 11,7%), Киевской (на 11,7%), Львовской (на 9,7%) и в Днепропетровской (на 9,3%) областях.

Оборот розничной торговли в Украине в январе-марте 2019 года вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (в сопоставимых ценах) – до 235,804 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли вырос в таких областях: в Винницкой - на 11,7%, до 6,627 млрд грн; Киевской - на 11,7%, до 16,827 млрд грн; Днепропетровской - на 9,3%, до 22,21 млрд грн; Львовской - на 9,7%, до 14,724 млрд грн.

По информации Госстата, оборот розничной торговли в марте 2019 года по сравнению с февралем снизился на 13,9%, тогда как по сравнению с мартом 2018 года увеличился на 8,9%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-марте 2019 года составил 170,695 млрд грн, что на 8,2% больше показателя за январь-март 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году оборот розничной торговли в Украине вырос на 6,1% по сравнению с 2017 годом