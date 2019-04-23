Дело «ПриватБанка»: судьи Окружного админсуда пожаловались на давление властей

Также судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации «ПриватБанка», призвали правоохранителей открыть производство против руководителей государства.

Судьи Окружного административного суда Киева заявили о давлении на них в связи с решением по делу о национализации «ПриватБанка» и призвали правоохранителей открыть производство против руководителей государства. Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

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«Судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации «ПриватБанка», обратились к председателю Высшего совета правосудия с заявлениями о вмешательстве в их деятельность, а также к руководству Генеральной прокуратуры Украины и Государственного бюро расследования с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, которое подлежит рассмотрению согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины», - говорится в заявлении.

В частности, судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

Как убеждены судьи, руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации «ПриватБанка», сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность.

Судьи отмечают, что есть «все основания утверждать, что такие явно резонансные действия президента Украины, председателя Национального банка Украины и министра юстиции Украины были совершены с целью оказания давления на состав суда, осуществляющего рассмотрение дела № 826/7432/17, и имеют признаки совершение преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 376 Уголовного кодекса Украины, а именно вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения, совершенное лицом с использованием своего служебного положения», - говорится в заявлении суда.

Кроме этого, судьи убеждены, что в действиях представителей власти имеется состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), поскольку фактически они направлены на «узурпацию судебной ветви власти», «установления над ней тотального контроля с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в Конституции Украины».

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать «ПриватБанк» в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями СНБО. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной админсуд Киева 18 апреля признал противоправным и отменил решение от 2016 года о выводе неплатежеспособного «ПриватБанка» с рынка с участием государства.

Этот же суд отменил решение Нацбанка о перечне связанных лиц «ПриватБанка», которое было одним из основных для проводимой при национализации банка процедуры «bail-in» - обмена средств, связанных с банком лиц на акции финучреждения с их последующей продажей Министерству финансов.

После этого Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования «ПриватБанка», полученным до его национализации.

Согласно совместному заявлению НБУ, Минфина и «ПриватБанка», возвращение финучреждения его бывшим владельцам посредством отмены решения о национализации невозможно. Также в НБУ сообщили о намерениях подать апелляции на решения судов.

Международные партнеры Украины, включая представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и Посольство США выступили с заявлениями о поддержке национализации «ПриватБанка».