Как изменился курс гривни после выборов: межбанк, наличный, "черный" рынок

После президентских выборов в Украине существенно подорожала валюта.

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

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Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79 - 26,82 гривни;

Евро - 30,12 - 30,15 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составили 26,86 - 27,16 гривни. Евро покупают за 30,13 гривни, продают за 30,61 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,02 - 27,12 гривни, евро - 30,38 - 30,47 гривни.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля НБУ установил следующий курс гривни:

100 USD США – 2685,3970 (19 апреля – 2683,7655)

100 EUR – 3021,0716 (19 апреля – 3019,2362)