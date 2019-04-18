Гривня подешевела к доллару на 12 копеек

Котировки гривни к евро выросли на 1 копейку.

В четверг, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,86 грн/долл., что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,18/30,21 грн/евро, что на 1 копейку выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на пятницу, 19 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,84 грн/долл., к евро – на уровне 30,19 грн/евро.