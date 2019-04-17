В четверг в Украине подешевеет валюта

Официальный курс НБУ на 18 апреля: 100 USD – 2668,7575 гривни; 100 EUR – 3015,9629 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2668,7575 (17 апреля – 2672,2277)

100 EUR – 3015,9629 (17 апреля – 3020,9534)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 17 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,74 гривни/доллар, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,19/30,22 гривни/евро, что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.