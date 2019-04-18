Гройсман похвастался успехами малой приватизации в Украине

На площадке "Прозорро.Продажи" уже состоялись 744 аукциона.

Поступления от малой приватизации с момента ее запуска составили 926 миллионов гривень, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

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"За восемь месяцев с момента запуска малая приватизация принесла государству 926 млн грн. На площадке "Прозорро.Продажи" публично и открыто состоялись 744 аукциона", - написал премьер.

Гройсман отметил, что для государства малая приватизация является возможностью привлечь инвесторов, а для бизнеса - шансом на конкурентной основе купить объекты для развития своего дела.

Как сообщал УНИАН, 2 января Фонд госимущества утвердил перечень объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2019 году.

В него вошли новые объекты и те, которые не успели приватизировать в прошлом году. В целом, это 792 объекта, из которых 48 – пакеты акций, 92 – единые имущественные комплексы, 190 – объекты незавершенного строительства, 402 – отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В группу малой приватизации входят объекты недвижимости, небольшие предприятия, номинальная стоимость которых не превышает 250 миллионов гривень.

Поступления от малой приватизации в Украине в январе-феврале 2019 года составили 150 миллионов гривень.