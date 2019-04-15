цей матеріал доступний українською

S&P подтвердило рейтинг Украины

11:46, 15 апреля 2019
Финансы
424 0
S&P подтвердило рейтинг Украины на уровне «B-/B» / фото УНИАН

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «B-/B».

Читайте такжеFitch спрогнозировал курс доллара в Украине на конец года

Как сообщается на сайте агентства, прогноз по рейтингу – «стабильный».

Отмечается, что рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «uaBBB» также со стабильным прогнозом.

В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает ожидания относительно выполнения Украиной условий соглашения с Международным валютным фондом, возможно, с некоторыми задержками, что поможет поддержать макроэкономическую стабильность в период президентских и парламентских выборов в стране. 

Кроме того, S&P ожидает, что Украина сохранит доступ как к внутренним, так и к международным рынкам капитала, что позволит погашать долги в 2019 году.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в марте подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #S&P#рейтинг Украины