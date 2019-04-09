Украинцы смогут отправлять цифровые переводы из Израиля

Перевод можно получить в режиме 24\7 в мобильном банкинге, веб-версии Приват24 и через более чем 20 тысяч банкоматов и терминалов самообслуживания банка.

Крупнейший банк Украины «ПриватБанк» заключил соглашение о сотрудничестве с израильским финансовым оператором STB Union, которое позволит получать в Украине переводы из Израиля через систему PrivatMoney.

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Как сообщили в пресс-службе банка, отправить перевод из Израиля можно за несколько кликов через мобильное приложение STB Union по оптимальному обменному курсу.

При этом, впервые перевод в Украину из Израиля можно отправить через PrivatMoney с прямым зачислением на карту «ПриватБанка», для чего отправитель указывает номер карты получателя.

Также перевод можно получить в режиме 24\7 в мобильном банкинге, веб-версии Приват24 и через более чем 20 тысяч банкоматов и терминалов самообслуживания банка.

Отмечается, что на сегодняшний день такой сервис на рынке Израиля предоставляет только компания STB Union, основанная в 2008 году и имеющая 55 пунктов в этой стране.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. Банк находится в собственности государства с декабря 2016 года. По итогам 2018 года «ПриватБанк» получил 11,7 млрд грн прибыли.