НБУ возобновил продажу валюты после двух недель перерыва

На прошлой неделе регулятор продал на межбанке 21,6 миллиона долларов.

Национальный банк Украины на прошлой неделе с 1 по 5 апреля возобновил продажу валюты на межбанковском валютном рынке после двухнедельного перерыва и продал 21,6 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, одновременно регулятор купил на межбанке 140 миллионов долларов, и в результате сума покупки валюты за неделю превысила сумму продажи на 118,4 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк купил на межбанке на 743,18 миллиона долларов больше, чем продал.

Справка УНИАН. Национальный банк за 2018 год пополнил резервы на межбанковском валютном рынке на 1,372 миллиарда долларов.