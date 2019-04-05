Доллар подешевел в курсах Нацбанка

Национальный банк на пятницу, 5 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,02 грн/долл., к евро – на уровне 30,32 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2702.2033 (4 апреля – 2708.1121)

100 EUR – 3031.6019 (4 апреля – 3044.7304)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,84/26,88 грн/долл., что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 30,10/30,14 грн/евро, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.