В четверг в Украине подорожает валюта: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 4 апреля: 100 USD – 2708,1121 гривни; 100 EUR – 3044,7304 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 4 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2708,1121 (3 апреля – 2697,4158)

100 EUR – 3044,7304 (3 апреля – 3021,1057)

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк отмечает, что в этом году с курсом складывается нетипичная для прошлых лет ситуация, в частности нет девальвации гривни, которая все предыдущие годы начиналась в декабре и длилась большую часть января.

За три первых месяца 2019 года гривня укрепилась по отношению к доллару на 1,8%, относительно евро на 3,7%.