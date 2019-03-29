705 миллионов с обслуживания госдолга перенаправят на погашение кредитов под госгарантии

Это дает возможность урегулировать вопрос недостаточности ассигнований по соответствующей бюджетной программе, отметили в Кабмине.

Кабинет министров предоставил право Министерству финансов перераспределить 705,6 млн грн, запланированных на обслуживание государственного долга, на выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии.

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Соответствующее распоряжение, принятое на заседании Кабмина в среду, обнародовано на правительственном портале.

«Такое перераспределение дает возможность урегулирования вопроса недостаточности ассигнований по бюджетной программе «Выполнение государством гарантийных обязательств за заемщиков, получивших кредиты под государственные гарантии» для осуществления всех необходимых платежей по выполнению государством гарантийных обязательств в 2019 году», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за февраль 2019 года сократился в долларовом эквиваленте на 0,01 млрд долл., или на 0,02%, - до 78,24 млрд долл.