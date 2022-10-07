Зеленский призвал ЕС к единству в вопросе противодействия оккупации Запорожской АЭС террористическими войсками Российской Федерации.

Остановка захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС привела к нехватке электроэнергии для ее экспорта в страны Европейского союза, сообщил президент Владимир Зеленский.

"Если Запорожская АЭС не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электроэнергии, которую мы можем экспортировать в частности в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, которые теряют надежный источник энергоснабжения, это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно", - сказал президент в своем вечернем видеообращении.

Зеленский призвал ЕС к единству в вопросе противодействия оккупации Запорожской АЭС террористическими войсками Российской Федерации.

Видео дня

"Нам всем вместе в Европе нужно бороться за свои интересы в полном единстве", - подчеркнул Зеленский.