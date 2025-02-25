Слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света. Об этом заявила глава подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб.

"Украина успешно прошла зиму 2024-2025 годов без значительных отключений электроэнергии, несмотря на все прогнозы о длительных блэкаутах до 20 часов в сутки. Это стало возможным благодаря слаженной работе энергокомпаний, международных партнеров и Министерства энергетики", - написала она.

Гриб подчеркнула, что энергосистема выстояла несмотря на регулярные атаки.

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Она пояснила, что своевременные ремонтные кампании и введение в эксплуатацию дополнительных мощностей, в частности возобновляемой энергетики, позволили обеспечить стабильное электроснабжение.

"Энергетики ежедневно работали на пределе возможного, оперативно восстанавливая поврежденные объекты. Международная поддержка также была ключевым фактором - наши партнеры помогали не только финансово, но и технологически", - подчеркнула Гриб.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что энергосистема выдерживает нагрузки и продолжает работать благодаря самоотверженной работе каждого энергетика.